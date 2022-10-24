İzmir hava durumu 24 Ekim Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak?

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Sinop ve Artvin çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Rize ve Artvin'in kıyı kesimleri ile Trabzon'un doğusunda kuvvetli olmak üzere; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. İşte 24 Ekim Pazartesi hava durumu...