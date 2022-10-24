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Haberler Galeri İzmir hava durumu 24 Ekim Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak?

İzmir hava durumu 24 Ekim Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak?

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Sinop ve Artvin çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Rize ve Artvin'in kıyı kesimleri ile Trabzon'un doğusunda kuvvetli olmak üzere; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. İşte 24 Ekim Pazartesi hava durumu...

Giriş Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 08:46 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 08:50
İzmir hava durumu 24 Ekim Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 24 Ekim Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak?

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Rize ve Artvin'in kıyı kesimleri ile Trabzon'un doğusunda kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İzmir hava durumu 24 Ekim Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 24 Ekim Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BİLECİK °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

SAKARYA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu 24 Ekim Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 24 Ekim Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak?

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu 24 Ekim Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 24 Ekim Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu 24 Ekim Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 24 Ekim Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

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