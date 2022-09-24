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Haberler Galeri İzmir hava durumu 24 Eylül Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?

İzmir hava durumu 24 Eylül Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?

Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? soruları hafta sonu planı yapacaklar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli çevreleri, Sakarya'nın kuzeyi, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz Bölgesi (Bolu hariç), Doğu Anadolu (Hakkari hariç), Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevreleri ile Doğu Akdeniz'in doğu Toroslar mevkii, Adana'nın kuzey çevreleri ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Doğu Karadeniz, Ordu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Samsun'un doğu, Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İşte 24 Eylül Cumartesi hava durumu...

Giriş Tarihi: 24 Eylül 2022 Cumartesi 09:11 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2022 Cumartesi 09:18
İzmir hava durumu 24 Eylül Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 24 Eylül Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz, Ordu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Samsun'un doğu, Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir hava durumu 24 Eylül Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 24 Eylül Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı bulutlu, Kocaeli, Sakarya'nın kuzeyi ve İstanbul'un Anadolu yakasının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 23°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde Anadolu yakası yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 23°C

Parçalı bulutlu, bu sabah yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 22°C

Parçalı bulutlu

İzmir hava durumu 24 Eylül Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 24 Eylül Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 26°C

Az bulutlu

İzmir hava durumu 24 Eylül Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 24 Eylül Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Osmaniye, Kahramanmaraş çevreleri, doğu Toroslar mevkii ile Adana'nın kuzey, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu 24 Eylül Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 24 Eylül Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 14°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

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