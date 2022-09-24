İzmir hava durumu 24 Eylül Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?

Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? soruları hafta sonu planı yapacaklar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli çevreleri, Sakarya'nın kuzeyi, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz Bölgesi (Bolu hariç), Doğu Anadolu (Hakkari hariç), Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevreleri ile Doğu Akdeniz'in doğu Toroslar mevkii, Adana'nın kuzey çevreleri ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Doğu Karadeniz, Ordu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Samsun'un doğu, Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İşte 24 Eylül Cumartesi hava durumu...