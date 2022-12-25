İzmir hava durumu 25 Aralık Pazar! Meteoroloji’den o illere kuvvetli yağış uyarısı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimleri ile zamanla bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KAYSERİ °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde itibaren kar yağışlı

KONYA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sisli, akşam saatlerinde itibaren hafif karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı