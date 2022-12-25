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Haberler Galeri İzmir hava durumu 25 Aralık Pazar! Meteoroloji'den o illere kuvvetli yağış uyarısı

İzmir hava durumu 25 Aralık Pazar! Meteoroloji'den o illere kuvvetli yağış uyarısı

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? soruları hafta sonu planı yapacaklar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Tekirdağ, Afyonkarahisar, Kütahya, Hatay ve Van çevreleri ile gece saatlerinde Kilis, G. Antep, Ş. Urfa ve Mardin çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Zonguldak, Düzce, Karabük, Bartın, Bolu ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile İç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor. İşte 25 Aralık Pazar hava durumu...

Giriş Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 08:38 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 08:42
İzmir hava durumu 25 Aralık Pazar! Meteoroloji’den o illere kuvvetli yağış uyarısı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Zonguldak, Düzce, Karabük, Bartın, Bolu ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamlar, buzlanma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

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İzmir hava durumu 25 Aralık Pazar! Meteoroloji’den o illere kuvvetli yağış uyarısı

MARMARA

Parçalı çok bulutlu, doğusu kesimleri ile sabah saatlerinde Tekirdağ çevrelerinin yağmurlu, akşam saatlerinden sonra yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmurlu, akşam saatlerinden sonra yüksek kesimleri yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İzmir hava durumu 25 Aralık Pazar! Meteoroloji’den o illere kuvvetli yağış uyarısı

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Manisa çevrelerinin hafif yağmurlu, öğle saatlerinden itibaren Kütahya ile zamanla Afyonkarahisar çevrelerinin hafif karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor

A.KARAHİSAR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı

DENİZLİ °C, 12°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

İzmir hava durumu 25 Aralık Pazar! Meteoroloji’den o illere kuvvetli yağış uyarısı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Hatay çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın gece saatlerinde iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 10°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 18°C

Parçalı bulutlu

İzmir hava durumu 25 Aralık Pazar! Meteoroloji’den o illere kuvvetli yağış uyarısı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimleri ile zamanla bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KAYSERİ °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde itibaren kar yağışlı

KONYA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sisli, akşam saatlerinde itibaren hafif karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

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