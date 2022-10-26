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Haberler Galeri İzmir hava durumu 26 Ekim Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak?

İzmir hava durumu 26 Ekim Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak?

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu ile Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Bartın, Karabük, Kastamonu, Ordu, Giresun, Malatya, Elazığ, Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Trabzon'un batı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. İşte 26 Ekim Çarşamba hava durumu...

Giriş Tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 08:54 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 09:01
İzmir hava durumu 26 Ekim Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 26 Ekim Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak?

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeydoğu kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, zamanla doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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İzmir hava durumu 26 Ekim Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 26 Ekim Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. sabah saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BİLECİK °C, 21°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 24°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

SAKARYA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

İzmir hava durumu 26 Ekim Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 26 Ekim Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak?

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu 26 Ekim Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 26 Ekim Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra K. Maraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu 26 Ekim Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 26 Ekim Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

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