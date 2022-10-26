İzmir hava durumu 26 Ekim Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra K. Maraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık