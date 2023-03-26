  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri İzmir hava durumu 26 Mart Pazar! Meteoroloji'den Ege'ye yağış uyarısı

İzmir hava durumu 26 Mart Pazar! Meteoroloji'den Ege'ye yağış uyarısı

Hafta sonu planı yapanlar hava durumunu araştırıyor. Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin durumunu yayınladı. Son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Kütahya, Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Tunceli, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır. İşte 26 Mart Pazar hava durumu...

Giriş Tarihi: 26 Mart 2023 Pazar 08:28 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2023 Pazar 08:30
İzmir hava durumu 26 Mart Pazar! Meteoroloji'den Ege'ye yağış uyarısı
İzmir hava durumu 26 Mart Pazar! Meteoroloji’den Ege’ye yağış uyarısı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Tunceli, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI: Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde azalma, çamur yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir hava durumu 26 Mart Pazar! Meteoroloji'den Ege'ye yağış uyarısı
İzmir hava durumu 26 Mart Pazar! Meteoroloji’den Ege’ye yağış uyarısı

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

İzmir hava durumu 26 Mart Pazar! Meteoroloji'den Ege'ye yağış uyarısı
İzmir hava durumu 26 Mart Pazar! Meteoroloji’den Ege’ye yağış uyarısı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 22°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

İzmir hava durumu 26 Mart Pazar! Meteoroloji'den Ege'ye yağış uyarısı
İzmir hava durumu 26 Mart Pazar! Meteoroloji’den Ege’ye yağış uyarısı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İzmir hava durumu 26 Mart Pazar! Meteoroloji'den Ege'ye yağış uyarısı
İzmir hava durumu 26 Mart Pazar! Meteoroloji’den Ege’ye yağış uyarısı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

  • SON DAKİKA