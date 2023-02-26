İzmir hava durumu 26 Şubat Pazar! Meteoroloji’den Ege’ye son dakika uyarısı

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'nin hangi illerinde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar düşecek mi? Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? Meteoroloji bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. Son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Balıkesir'in batı kıyıları, Isparta'nın güneyi, Muğla ve Antalya çevreleri ile gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, Kıyı Ege ile Balıkesir, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ riski bulunmaktadır. İşte 26 Şubat Pazar hava durumu...