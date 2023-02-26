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Haberler Galeri İzmir hava durumu 26 Şubat Pazar! Meteoroloji'den Ege'ye son dakika uyarısı

İzmir hava durumu 26 Şubat Pazar! Meteoroloji'den Ege'ye son dakika uyarısı

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'nin hangi illerinde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar düşecek mi? Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? Meteoroloji bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. Son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Balıkesir'in batı kıyıları, Isparta'nın güneyi, Muğla ve Antalya çevreleri ile gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, Kıyı Ege ile Balıkesir, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ riski bulunmaktadır. İşte 26 Şubat Pazar hava durumu...

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 08:38 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 08:40
İzmir hava durumu 26 Şubat Pazar! Meteoroloji'den Ege'ye son dakika uyarısı
İzmir hava durumu 26 Şubat Pazar! Meteoroloji’den Ege’ye son dakika uyarısı

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Marmara'nın batısı, (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısı) Kıyı Ege (İzmir, Aydın ve Muğla illerinin batı kesimleri) ile Orta Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, yer yer 90 km/saat)şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İzmir hava durumu 26 Şubat Pazar! Meteoroloji'den Ege'ye son dakika uyarısı
İzmir hava durumu 26 Şubat Pazar! Meteoroloji’den Ege’ye son dakika uyarısı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, Muğla çevreleri ile gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgârın; Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(50-80 km/saat, yer yer 90 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

İzmir hava durumu 26 Şubat Pazar! Meteoroloji'den Ege'ye son dakika uyarısı
İzmir hava durumu 26 Şubat Pazar! Meteoroloji’den Ege’ye son dakika uyarısı

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, Balıkesir'in batı kıyıları ile gece saatlerinde Bölgenin doğusu ile Balıkesir çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgârın; bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(50-80 km/saat, yer yer 90 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 20°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu

İzmir hava durumu 26 Şubat Pazar! Meteoroloji'den Ege'ye son dakika uyarısı
İzmir hava durumu 26 Şubat Pazar! Meteoroloji’den Ege’ye son dakika uyarısı

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, Isparta'nın güneyi ile Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı hafif sağanak yağışlı

HATAY °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

K.MARAŞ °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu 26 Şubat Pazar! Meteoroloji'den Ege'ye son dakika uyarısı
İzmir hava durumu 26 Şubat Pazar! Meteoroloji’den Ege’ye son dakika uyarısı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu

KONYA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

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