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Haberler Galeri İzmir hava durumu 27 Aralık Salı! Bugün hava nasıl olacak?

İzmir hava durumu 27 Aralık Salı! Bugün hava nasıl olacak?

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Sıcaklıklar düşecek mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevreleri ile Şanlıurfa'nın doğu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte 27 Aralık Salı hava durumu...

Giriş Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 08:44 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 08:48
İzmir hava durumu 27 Aralık Salı! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 27 Aralık Salı! Bugün hava nasıl olacak?

Bugün Ege'de hava durumu nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? İzmir'de sıcaklıklar düşecek mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin durumunu yayınladı. İşte 27 Aralık Salı hava durumu...

HAVA SICAKLIĞI: Batı bölgeler ile güneydoğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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İzmir hava durumu 27 Aralık Salı! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 27 Aralık Salı! Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

KOCAELİ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu 27 Aralık Salı! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 27 Aralık Salı! Bugün hava nasıl olacak?

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

DENİZLİ °C, 17°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu 27 Aralık Salı! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 27 Aralık Salı! Bugün hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 14°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

MERSİN °C, 19°C

Az bulutlu

İzmir hava durumu 27 Aralık Salı! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 27 Aralık Salı! Bugün hava nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

KAYSERİ °C, 5°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

KONYA °C, 7°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

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