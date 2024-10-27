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Haberler Galeri İzmir hava durumu 27 Ekim Pazar! Meteoroloji'den o illere uyarı

İzmir hava durumu 27 Ekim Pazar! Meteoroloji'den o illere uyarı

Bugün hava nasıl olacak? İzmir'de bugün yağış bekleniyor mu? Ege'de sıcaklıklar düşecek mi? soruları özellikle hafta sonu planı olanlar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji il il hava durumunu yayınladı. İşte 27 Ekim Pazar hava durumu...

HABER MERKEZİ

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İzmir hava durumu 27 Ekim Pazar! Meteoroloji’den o illere uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile yurdun iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı bölgelerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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İzmir hava durumu 27 Ekim Pazar! Meteoroloji’den o illere uyarı

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu 27 Ekim Pazar! Meteoroloji’den o illere uyarı

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu 27 Ekim Pazar! Meteoroloji’den o illere uyarı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu 27 Ekim Pazar! Meteoroloji’den o illere uyarı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 15°C

Az bulutlu ve açık