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Haberler Galeri İzmir hava durumu 28 Ekim Cuma! Bugün hava nasıl olacak?

İzmir hava durumu 28 Ekim Cuma! Bugün hava nasıl olacak?

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan'ın kuzey kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimleri ile Ardahan'ın kuzey çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı; diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. 28 Ekim Cuma hava durumu...

Giriş Tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 09:10 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 09:14
İzmir hava durumu 28 Ekim Cuma! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 28 Ekim Cuma! Bugün hava nasıl olacak?

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İzmir hava durumu 28 Ekim Cuma! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 28 Ekim Cuma! Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

BİLECİK °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu 28 Ekim Cuma! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 28 Ekim Cuma! Bugün hava nasıl olacak?

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu 28 Ekim Cuma! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 28 Ekim Cuma! Bugün hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu 28 Ekim Cuma! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 28 Ekim Cuma! Bugün hava nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

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