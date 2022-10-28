İzmir hava durumu 28 Ekim Cuma! Bugün hava nasıl olacak?

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan'ın kuzey kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimleri ile Ardahan'ın kuzey çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı; diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. 28 Ekim Cuma hava durumu...