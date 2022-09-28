İzmir hava durumu 28 Eylül Çarşamba! Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? soruları özellikle plan yapacaklar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji'den gelen son dakika uyarısına göre Ege'de bazı illerde kuvvetli yağış bekleniyor. Son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın Anadolu kesimi, Ege, Batı Karadeniz, İstanbul, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edremit Körfezi çevresi ve Bergama çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. İşte 28 Eylül Çarşamba hava durumu...