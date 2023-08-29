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Haberler Galeri İzmir hava durumu 29 Ağustos Salı! Bugün hava nasıl olacak?

İzmir hava durumu 29 Ağustos Salı! Bugün hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak? İzmir'de bugün yağış bekleniyor mu? Ege'de sıcaklık artacak mı? soruları özellikle planı olanlar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Akdeniz'in doğusu ve Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Doğu Karadeniz ile Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte 29 Ağustos Salı hava durumu...

GÖZDE AYVAZ

Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 08:41 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 08:42

İzmir hava durumu 29 Ağustos Salı! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 29 Ağustos Salı! Bugün hava nasıl olacak?

HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacağı, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Yağışların Doğu Karadeniz ile Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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İzmir hava durumu 29 Ağustos Salı! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 29 Ağustos Salı! Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 37°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 33°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 35°C

Az bulutlu

SAKARYA °C, 33°C

Az bulutlu

İzmir hava durumu 29 Ağustos Salı! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 29 Ağustos Salı! Bugün hava nasıl olacak?

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu 29 Ağustos Salı! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 29 Ağustos Salı! Bugün hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu ve Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu

HATAY °C, 30°C

Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 33°C

Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir hava durumu 29 Ağustos Salı! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 29 Ağustos Salı! Bugün hava nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

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