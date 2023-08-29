İzmir hava durumu 29 Ağustos Salı! Bugün hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak? İzmir'de bugün yağış bekleniyor mu? Ege'de sıcaklık artacak mı? soruları özellikle planı olanlar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Akdeniz'in doğusu ve Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Doğu Karadeniz ile Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte 29 Ağustos Salı hava durumu...