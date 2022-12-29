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Haberler Galeri İzmir hava durumu 29 Aralık Perşembe! Meteoroloji'den Ege'ye sağanak yağış uyarısı

İzmir hava durumu 29 Aralık Perşembe! Meteoroloji'den Ege'ye sağanak yağış uyarısı

İzmir'de bugün yağmur bekleniyor mu? Ege'de hangi illerde yağış var? soruları plan yapacaklar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve güneybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Muğla, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte 29 Aralık Perşembe hava durumu...

Giriş Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 08:36 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 08:39
İzmir hava durumu 29 Aralık Perşembe! Meteoroloji'den Ege'ye sağanak yağış uyarısı
İzmir hava durumu 29 Aralık Perşembe! Meteoroloji’den Ege’ye sağanak yağış uyarısı

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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İzmir hava durumu 29 Aralık Perşembe! Meteoroloji'den Ege'ye sağanak yağış uyarısı
İzmir hava durumu 29 Aralık Perşembe! Meteoroloji’den Ege’ye sağanak yağış uyarısı

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 11°C

Parçalı az bulutlu

KOCAELİ °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu 29 Aralık Perşembe! Meteoroloji'den Ege'ye sağanak yağış uyarısı
İzmir hava durumu 29 Aralık Perşembe! Meteoroloji’den Ege’ye sağanak yağış uyarısı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, güneybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer ve pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İzmir hava durumu 29 Aralık Perşembe! Meteoroloji'den Ege'ye sağanak yağış uyarısı
İzmir hava durumu 29 Aralık Perşembe! Meteoroloji’den Ege’ye sağanak yağış uyarısı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 19°C

Az bulutlu

İzmir hava durumu 29 Aralık Perşembe! Meteoroloji'den Ege'ye sağanak yağış uyarısı
İzmir hava durumu 29 Aralık Perşembe! Meteoroloji’den Ege’ye sağanak yağış uyarısı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

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