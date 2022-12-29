İzmir hava durumu 29 Aralık Perşembe! Meteoroloji'den Ege'ye sağanak yağış uyarısı

İzmir'de bugün yağmur bekleniyor mu? Ege'de hangi illerde yağış var? soruları plan yapacaklar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve güneybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Muğla, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte 29 Aralık Perşembe hava durumu...