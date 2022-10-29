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Haberler Galeri İzmir hava durumu 29 Ekim Cumartesi! Plan yapacaklar dikkat!

İzmir hava durumu 29 Ekim Cumartesi! Plan yapacaklar dikkat!

Bugün hava nasıl olacak? İzmir ve Ege'de yağış bekleniyor mu? soruları hafta sonu planı yapacaklar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor. İşte 29 Ekim Cumartesi hava durumu...

Giriş Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 09:17 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 09:26
İzmir hava durumu 29 Ekim Cumartesi! Plan yapacaklar dikkat!

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İzmir hava durumu 29 Ekim Cumartesi! Plan yapacaklar dikkat!

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BİLECİK °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu 29 Ekim Cumartesi! Plan yapacaklar dikkat!

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu 29 Ekim Cumartesi! Plan yapacaklar dikkat!

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu 29 Ekim Cumartesi! Plan yapacaklar dikkat!

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

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