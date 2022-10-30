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Haberler Galeri İzmir hava durumu 30 Ekim Pazar! Bugün hava nasıl olacak?

İzmir hava durumu 30 Ekim Pazar! Bugün hava nasıl olacak?

Hafta sonu planı yapacaklar 'Bugün hava nasıl?' sorusunu araştırıyor. Özelikle İzmir ve Ege hava durumu en çok araştırılanlar arasında yer alınıyor. Meteoroloji bugünün hava durumunu paylaştı. Gece saatlerine kadar ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Şanlıurfa ve Mardin'in güney kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kuzey ve İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. İşte 30 Ekim Pazar hava durumu...

Giriş Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 08:44 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 08:48
İzmir hava durumu 30 Ekim Pazar! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 30 Ekim Pazar! Bugün hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Ege'de sıcaklıklar düşecek mi? soruları plan yapacaklar tarafından araştırıyor. Meteoroloji bugünün hava durumunu paylaştı. İşte 30 Ekim Pazar hava durumu....

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İzmir hava durumu 30 Ekim Pazar! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 30 Ekim Pazar! Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

BİLECİK °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu 30 Ekim Pazar! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 30 Ekim Pazar! Bugün hava nasıl olacak?

EGE

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerinin yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 18°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 24°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 23°C

Az bulutlu

İzmir hava durumu 30 Ekim Pazar! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 30 Ekim Pazar! Bugün hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı yer yer çok bulutlu

ISPARTA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu 30 Ekim Pazar! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 30 Ekim Pazar! Bugün hava nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

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