İzmir hava durumu 30 Ekim Pazar! Bugün hava nasıl olacak?

Hafta sonu planı yapacaklar 'Bugün hava nasıl?' sorusunu araştırıyor. Özelikle İzmir ve Ege hava durumu en çok araştırılanlar arasında yer alınıyor. Meteoroloji bugünün hava durumunu paylaştı. Gece saatlerine kadar ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Şanlıurfa ve Mardin'in güney kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kuzey ve İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. İşte 30 Ekim Pazar hava durumu...