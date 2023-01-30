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Haberler Galeri İzmir hava durumu 30 Ocak Pazartesi! Meteoroloji'den o illere son dakika uyarısı

İzmir hava durumu 30 Ocak Pazartesi! Meteoroloji'den o illere son dakika uyarısı

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar düşecek mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Bingöl, Muş, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Bitlis ve Iğdır çevrelerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus olayı bekleniyor. İşte 30 Ocak Pazartesi hava durumu...

Giriş Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 08:43 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 08:47
İzmir hava durumu 30 Ocak Pazartesi! Meteoroloji'den o illere son dakika uyarısı
İzmir hava durumu 30 Ocak Pazartesi! Meteoroloji’den o illere son dakika uyarısı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Bingöl, Muş, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İzmir hava durumu 30 Ocak Pazartesi! Meteoroloji'den o illere son dakika uyarısı
İzmir hava durumu 30 Ocak Pazartesi! Meteoroloji’den o illere son dakika uyarısı

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Bilecik çevreleri ile Sakarya ve Kocaeli'nin yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı Kocaeli ve Sakarya'nın kıyı kersimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 4°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

İSTANBUL °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 2°C

Çok bulutlu

KOCAELİ °C, 5°C

Çok bulutlu, hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İzmir hava durumu 30 Ocak Pazartesi! Meteoroloji'den o illere son dakika uyarısı
İzmir hava durumu 30 Ocak Pazartesi! Meteoroloji’den o illere son dakika uyarısı

EGE

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri ile gece saatlerinde Uşak çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 10°C

Çok bulutlu

İZMİR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İzmir hava durumu 30 Ocak Pazartesi! Meteoroloji'den o illere son dakika uyarısı
İzmir hava durumu 30 Ocak Pazartesi! Meteoroloji’den o illere son dakika uyarısı

AKDENİZ

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 16°C

Çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 16°C

Çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı

İzmir hava durumu 30 Ocak Pazartesi! Meteoroloji'den o illere son dakika uyarısı
İzmir hava durumu 30 Ocak Pazartesi! Meteoroloji’den o illere son dakika uyarısı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, güney ve doğusu ile akşam saatlerinden sonra batı kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 3°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 6°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 2°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

KONYA °C, 3°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

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