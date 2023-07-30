İzmir hava durumu 30 Temmuz Pazar! Ege’de sıcaklık 40 dereceyi bulacak

İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? sorusu özellikle hafta sonu planı olanlar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il hava durumunu paylaştı. Son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Osmaniye, Ordu ve Artvin çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 30 Temmuz Pazar hava durumu...