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Haberler Galeri İzmir hava durumu 30 Temmuz Pazar! Ege'de sıcaklık 40 dereceyi bulacak

İzmir hava durumu 30 Temmuz Pazar! Ege'de sıcaklık 40 dereceyi bulacak

İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? sorusu özellikle hafta sonu planı olanlar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il hava durumunu paylaştı. Son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Osmaniye, Ordu ve Artvin çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 30 Temmuz Pazar hava durumu...

GÖZDE AYVAZ

Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2023 Pazar 08:37 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2023 Pazar 08:40

İzmir hava durumu 30 Temmuz Pazar! Ege’de sıcaklık 40 dereceyi bulacak

RÜZGAR: Genellikle kuzey, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İzmir hava durumu 30 Temmuz Pazar! Ege’de sıcaklık 40 dereceyi bulacak

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu 30 Temmuz Pazar! Ege’de sıcaklık 40 dereceyi bulacak

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu 30 Temmuz Pazar! Ege’de sıcaklık 40 dereceyi bulacak

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı ve çok bulutlu, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu 30 Temmuz Pazar! Ege’de sıcaklık 40 dereceyi bulacak

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

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