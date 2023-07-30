İzmir hava durumu 30 Temmuz Pazar! Ege’de sıcaklık 40 dereceyi bulacak

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı ve çok bulutlu, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu