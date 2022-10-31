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Haberler Galeri İzmir hava durumu 31 Ekim Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak?

İzmir hava durumu 31 Ekim Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak?

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hakkari, Şırnak ve Van'ın güney ilçelerinin; akşam ve gece saatlerinde Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, Rize, Artvin, Hakkâri ve Van'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklenmektedir. İşte 31 Ekim Pazartesi hava durumu...

Giriş Tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 09:02 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 09:07
İzmir hava durumu 31 Ekim Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 31 Ekim Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak?

DOĞU AKDENİZ İLE GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Akdeniz (Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş) ile Güneydoğu Anadolu'da (Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman) Suriye kaynaklı toz taşınımı hadisesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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İzmir hava durumu 31 Ekim Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 31 Ekim Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu 31 Ekim Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 31 Ekim Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak?

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu 31 Ekim Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 31 Ekim Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu 31 Ekim Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 31 Ekim Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeybatı kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 18°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

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