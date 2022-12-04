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Haberler Galeri İzmir hava durumu 4 Aralık Pazar! Meteoroloji'den o illere son dakika uyarısı

İzmir hava durumu 4 Aralık Pazar! Meteoroloji'den o illere son dakika uyarısı

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Ege'de sıcaklıklar düşecek mi? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyıları, İstanbul'un kuzey çevreleri, Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Kastamonu kıyıları, Artvin kıyıları, Iğdır ve Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimleri, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. İşte 4 Aralık Pazar hava durumu...

Giriş Tarihi: 4 Aralık 2022 Pazar 08:33 Güncelleme Tarihi: 4 Aralık 2022 Pazar 08:36
İzmir hava durumu 4 Aralık Pazar! Meteoroloji’den o illere son dakika uyarısı

Hafta sonu planı olanlar hava tahmin durumunu araştırıyor. İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? soruları araştırılıyor. İşte 4 Aralık Pazar hava durumu...

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İzmir hava durumu 4 Aralık Pazar! Meteoroloji’den o illere son dakika uyarısı

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli kıyıları, İstanbul'un kuzey çevreleri, Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İzmir hava durumu 4 Aralık Pazar! Meteoroloji’den o illere son dakika uyarısı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 18°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu 4 Aralık Pazar! Meteoroloji’den o illere son dakika uyarısı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ADANA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu 4 Aralık Pazar! Meteoroloji’den o illere son dakika uyarısı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

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