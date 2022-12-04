İzmir hava durumu 4 Aralık Pazar! Meteoroloji'den o illere son dakika uyarısı

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Ege'de sıcaklıklar düşecek mi? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyıları, İstanbul'un kuzey çevreleri, Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Kastamonu kıyıları, Artvin kıyıları, Iğdır ve Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimleri, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. İşte 4 Aralık Pazar hava durumu...