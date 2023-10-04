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Haberler Galeri İzmir hava durumu 4 Ekim Çarşamba! Meteoroloji'den o illere uyarı

İzmir hava durumu 4 Ekim Çarşamba! Meteoroloji'den o illere uyarı

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de bugün yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Ordu, Batman, Siirt ve Mardin çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Rize ve Siirt çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte 4 Ekim Çarşamba hava durumu...

GÖZDE AYVAZ

Giriş Tarihi: 4 Ekim 2023 Çarşamba 08:51 Güncelleme Tarihi: 4 Ekim 2023 Çarşamba 09:00

İzmir hava durumu 4 Ekim Çarşamba! Meteoroloji’den o illere uyarı

Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? İzmir'de bugün hava nasıl olacak? soruları araştırılıyor. Meteoroloji bugünün hava raporunu yayınladı. İşte 4 Ekim Çarşamba hava durumu...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Rize ve Siirt çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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İzmir hava durumu 4 Ekim Çarşamba! Meteoroloji’den o illere uyarı

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

SAKARYA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu 4 Ekim Çarşamba! Meteoroloji’den o illere uyarı

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu 4 Ekim Çarşamba! Meteoroloji’den o illere uyarı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 28°C

Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu 4 Ekim Çarşamba! Meteoroloji’den o illere uyarı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 21°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 23°C

Az bulutlu

KONYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

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