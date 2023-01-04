İzmir hava durumu 4 Ocak Çarşamba! Meteoroloji'den o illere uyarı

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Sıcaklıklar düşecek mi? soruları araştırılıyor. Meteoroloji bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli ve Artvin çevreleri ile Sakarya'nın kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'da yer yer yoğun olmak üzere kuzeybatı, iç ve doğu kesimlerde pus ve sis bekleniyor. İşte 4 Ocak Çarşamba hava durumu...