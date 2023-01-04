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Haberler Galeri İzmir hava durumu 4 Ocak Çarşamba! Meteoroloji'den o illere uyarı

İzmir hava durumu 4 Ocak Çarşamba! Meteoroloji'den o illere uyarı

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Sıcaklıklar düşecek mi? soruları araştırılıyor. Meteoroloji bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli ve Artvin çevreleri ile Sakarya'nın kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'da yer yer yoğun olmak üzere kuzeybatı, iç ve doğu kesimlerde pus ve sis bekleniyor. İşte 4 Ocak Çarşamba hava durumu...

Giriş Tarihi: 4 Ocak 2023 Çarşamba 08:43 Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2023 Çarşamba 08:46
İzmir hava durumu 4 Ocak Çarşamba! Meteoroloji'den o illere uyarı
İzmir hava durumu 4 Ocak Çarşamba! Meteoroloji’den o illere uyarı

SİS VE PUS UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı ve Manisa'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis olayı beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İzmir hava durumu 4 Ocak Çarşamba! Meteoroloji'den o illere uyarı
İzmir hava durumu 4 Ocak Çarşamba! Meteoroloji’den o illere uyarı

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ve Kocaeli çevreleri ile Sakarya'nın kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere bölge genelinde sis ve pus bekleniyor.

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

İzmir hava durumu 4 Ocak Çarşamba! Meteoroloji'den o illere uyarı
İzmir hava durumu 4 Ocak Çarşamba! Meteoroloji’den o illere uyarı

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu 4 Ocak Çarşamba! Meteoroloji'den o illere uyarı
İzmir hava durumu 4 Ocak Çarşamba! Meteoroloji’den o illere uyarı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 13°C

Az bulutlu

MERSİN °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu 4 Ocak Çarşamba! Meteoroloji'den o illere uyarı
İzmir hava durumu 4 Ocak Çarşamba! Meteoroloji’den o illere uyarı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

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