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Haberler Galeri İzmir hava durumu 5 Kasım Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?

İzmir hava durumu 5 Kasım Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?

Hafta sonu planı olanlar hava durumunu yakından takip ediyor. İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Sıcaklıklar artacak mı? soruları merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ardahan'ın yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte 5 Kasım Cumartesi hava durumu...

Giriş Tarihi: 5 Kasım 2022 Cumartesi 08:51 Güncelleme Tarihi: 5 Kasım 2022 Cumartesi 09:04
İzmir hava durumu 5 Kasım Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 5 Kasım Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?

SİS VE PUS HADİSESİ UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Kuzey kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ( Ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İzmir hava durumu 5 Kasım Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 5 Kasım Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu 5 Kasım Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 5 Kasım Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu 5 Kasım Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 5 Kasım Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu 5 Kasım Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 5 Kasım Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

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