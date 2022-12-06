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Haberler Galeri İzmir hava durumu 6 Aralık Salı! Meteoroloji'den son dakika uyarısı

İzmir hava durumu 6 Aralık Salı! Meteoroloji'den son dakika uyarısı

Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul Anadolu Yakası'nın doğu çevreleri, Kocaeli ve Yalova ile Bursa ve Balıkesir'in Marmara kıyılarının; Rize ve Artvin ile Sinop, Samsun ve Ordu'nun kıyı kesimlerinin; Diyarbakır ve Batman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı; Ardahan, Iğdır, Ağrı, Van ve Bitlis çevreleri ile Erzurum'un doğu, Kars ve Muş'un güney ve batı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte 6 Aralık Salı hava durumu...

Giriş Tarihi: 6 Aralık 2022 Salı 08:49 Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2022 Salı 08:56
İzmir hava durumu 6 Aralık Salı! Meteoroloji'den son dakika uyarısı
İzmir hava durumu 6 Aralık Salı! Meteoroloji’den son dakika uyarısı

Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde sıcaklık yükselecek? İzmir'de yağış bekleniyor mu? Meteoroloji bugüne ait planlı hava durumunu paylaştı. İşte 6 Aralık Salı hava durumu...

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İzmir hava durumu 6 Aralık Salı! Meteoroloji'den son dakika uyarısı
İzmir hava durumu 6 Aralık Salı! Meteoroloji’den son dakika uyarısı

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul Anadolu Yakası'nın doğu çevreleri, Kocaeli ve Yalova ile Bursa ve Balıkesir'in Marmara kıyılarının hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde ve Trakya'da sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Anadolu Yakası'nın doğu çevreleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İzmir hava durumu 6 Aralık Salı! Meteoroloji'den son dakika uyarısı
İzmir hava durumu 6 Aralık Salı! Meteoroloji’den son dakika uyarısı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu 6 Aralık Salı! Meteoroloji'den son dakika uyarısı
İzmir hava durumu 6 Aralık Salı! Meteoroloji’den son dakika uyarısı

AKDENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Göller Yöresi ve Toroslar bölümünde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 15°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MERSİN °C, 21°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İzmir hava durumu 6 Aralık Salı! Meteoroloji'den son dakika uyarısı
İzmir hava durumu 6 Aralık Salı! Meteoroloji’den son dakika uyarısı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

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