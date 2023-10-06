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Haberler Galeri İzmir hava durumu 6 Ekim Cuma! Bugün hava nasıl olacak?

İzmir hava durumu 6 Ekim Cuma! Bugün hava nasıl olacak?

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? soruları planı olanlar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz ve Marmara'nın kuzeyi zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra İstanbul'un kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Marmara'nın doğusunda pus ve yer yer sis beklenmektedir. İşte 6 Ekim Cuma hava durumu...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 6 Ekim 2023 Cuma 08:57 Güncelleme Tarihi: 6 Ekim 2023 Cuma 09:04

İzmir hava durumu 6 Ekim Cuma! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 6 Ekim Cuma! Bugün hava nasıl olacak?

Planı olanlar 'Bugün hava nasıl olacak? İzmir'de bugün yağmur bekleniyor mu?' sorularını araştırıyor. Meteoroloji bugünün hava tahmin durumunu paylaştı. İşte 6 Ekim Cuma hava durumu...

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İzmir hava durumu 6 Ekim Cuma! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 6 Ekim Cuma! Bugün hava nasıl olacak?

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu 6 Ekim Cuma! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 6 Ekim Cuma! Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu,kuzeyi zamanla çok bulutlu, Gece saatlerinden sonra İstanbul'un kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis beklenmektedir.

EDİRNE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu 6 Ekim Cuma! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 6 Ekim Cuma! Bugün hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu 6 Ekim Cuma! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 6 Ekim Cuma! Bugün hava nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 23°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 23°C

Az bulutlu

KONYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 22°C

Az bulutlu

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