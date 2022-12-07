İzmir hava durumu 7 Aralık Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı, akşam saatlerinden itibaren yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı, akşam saatlerinden itibaren yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 15°C

Parçalı bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 12°C

Parçalı, akşam saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu