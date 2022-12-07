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Haberler Galeri İzmir hava durumu 7 Aralık Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak?

İzmir hava durumu 7 Aralık Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak?

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Yapılan en son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu, Mersin çevreleri ile Akşam saatlerinde Adana, Osmaniye, Hatay kıyılarının, gece saatlerinde Edirne, Kırklareli, Konya'nın doğusu, Aksaray ve Nevşehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş, Ağrı ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. İşte 7 Aralık Çarşamba hava durumu...

Giriş Tarihi: 7 Aralık 2022 Çarşamba 08:44 Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2022 Çarşamba 08:52
İzmir hava durumu 7 Aralık Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 7 Aralık Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak? İzmir'de yağış bekleniyor mu? Hangi illerde sıcaklıklar artacak? soruları araştırılıyor. Meteoroloji bugüne ait hava durumunu yayınladı.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile zamanla güneydoğu kesimlerde doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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İzmir hava durumu 7 Aralık Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 7 Aralık Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı, akşam saatlerinden itibaren yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı, akşam saatlerinden itibaren yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 15°C

Parçalı bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 12°C

Parçalı, akşam saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu

İzmir hava durumu 7 Aralık Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 7 Aralık Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak?

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı ve zamanla yer yer çok bulutlu

İzmir hava durumu 7 Aralık Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 7 Aralık Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Antalya, Isparta'nın güney, Burdur'un doğu kesimleri, mersin çevreleri ile gece saatlerinde Adana, Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Göller Yöresi ve Toroslar bölümünde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli, öğle saatlerinden itibaren güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

MERSİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İzmir hava durumu 7 Aralık Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 7 Aralık Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Aksaya ve Nevşehir çevreleri ile Konya'nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere yağmurlu

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