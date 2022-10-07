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Haberler Galeri İzmir hava durumu 7 Ekim Cuma! Meteoroloji'den Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı

İzmir hava durumu 7 Ekim Cuma! Meteoroloji'den Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı

Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'nin hangi illerinde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar düşecek mi? soruları plan yapacaklar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege ve Muğla, Akdeniz, (Kayseri, Niğde ve Yozgat il merkezleri hariç) İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimleri ile Malatya'nın batı çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Konya çevreleri, Antalya'nın doğu, Muğla'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. İşte 7 Ekim Cuma hava durumu...

Giriş Tarihi: 7 Ekim 2022 Cuma 09:02 Güncelleme Tarihi: 7 Ekim 2022 Cuma 09:14
İzmir hava durumu 7 Ekim Cuma! Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den birçok il için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı geldi. Plan yapacak olanlar 'Bugün hava nasıl olacak? İzmir'de yağış var mı?' sorularının yanıtını arıyor. Meteoroloji il il hava durumunu paylaştı. İşte 7 Ekim Cuma hava durumu raporu...

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İzmir hava durumu 7 Ekim Cuma! Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Öğle saatlerinde Antalya'nın batısı(Korkuteli, Elmalı, Kumluca, Finike, Demre, Kaş ) ile Muğla'nın güneyinde(Seydikemer, Fethiye, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; sabah saatlerinden sonra Isparta çevreleri ile Konya'nın kuzey ve batısı, Afyonkarahisar'ın doğusu (Dinar, Kızılören, Şuhut, Çay, Sultandağı, Emirdağ, Bolvadin), Burdur'un doğusu(Merkez, Ağlasun, Çeltikçi, Bucak) ve Antalya'nın doğusunda (Manavgat, Alanya, Gazipaşa, Akseki, İbradı, Gündoğmuş) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (50-80 km/saat) esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İzmir hava durumu 7 Ekim Cuma! Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğu ve güneyinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İzmir hava durumu 7 Ekim Cuma! Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Güney ve İç Ege'nin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

İzmir hava durumu 7 Ekim Cuma! Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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