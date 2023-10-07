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Haberler Galeri İzmir hava durumu 7 Ekim Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?

İzmir hava durumu 7 Ekim Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?

Hafta sonu planı olan hava durumunu yakından takip ediyor. Bugün hava nasıl olacak? Ege'de bugün yağış var mı? İzmir'de hava güneşli mi? soruları araştırılıyor. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri, Artvin'in ve Hatay'ın kıyı kesimleri ile İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kıyılarının yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'da yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. İşte 7 Ekim Cumartesi hava durumu...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 7 Ekim 2023 Cumartesi 08:43 Güncelleme Tarihi: 7 Ekim 2023 Cumartesi 08:45

İzmir hava durumu 7 Ekim Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 7 Ekim Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?

HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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İzmir hava durumu 7 Ekim Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 7 Ekim Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu 7 Ekim Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 7 Ekim Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul'un Anadolu Yakası'nın ve Kocaeli'nin kuzey kıyılarının yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 27°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu Yakasının kuzey kıyıları aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 25°C

Parçalı bulutlu

SAKARYA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

İzmir hava durumu 7 Ekim Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 7 Ekim Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla Doğu Akdeniz'in parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerin de Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerin de kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu 7 Ekim Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 7 Ekim Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

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