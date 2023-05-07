  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri İzmir hava durumu 7 Mayıs Pazar! Meteoroloji'den Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı

İzmir hava durumu 7 Mayıs Pazar! Meteoroloji'den Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı

Hafta sonu planı olanlar hava durumunu yakından takip ediyor. Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Muğla, Adıyaman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Muğla, Denizli, Tokat, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Tunceli çevreleri, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte 7 Mayıs Pazar hava durumu...

Giriş Tarihi: 7 Mayıs 2023 Pazar 08:32 Güncelleme Tarihi: 7 Mayıs 2023 Pazar 08:33
İzmir hava durumu 7 Mayıs Pazar! Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Muğla, Denizli, Tokat, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Tunceli çevreleri, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunmalıdır.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir hava durumu 7 Mayıs Pazar! Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Muğla çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 24°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İzmir hava durumu 7 Mayıs Pazar! Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 22°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir hava durumu 7 Mayıs Pazar! Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İzmir hava durumu 7 Mayıs Pazar! Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: kuzeydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

  • SON DAKİKA