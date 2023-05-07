İzmir hava durumu 7 Mayıs Pazar! Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Muğla çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 24°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.