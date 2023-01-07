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Haberler Galeri İzmir hava durumu 7 Ocak Cumartesi! Meteoroloji'den o illere uyarı

İzmir hava durumu 7 Ocak Cumartesi! Meteoroloji'den o illere uyarı

Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar düşecek mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bartın, Kastamonu, Sinop, Tokat, Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olmak üzere; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Şanlıurfa, Bartın ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte 7 Ocak Cumartesi hava durumu...

Giriş Tarihi: 7 Ocak 2023 Cumartesi 08:42 Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2023 Cumartesi 08:44
İzmir hava durumu 7 Ocak Cumartesi! Meteoroloji'den o illere uyarı
İzmir hava durumu 7 Ocak Cumartesi! Meteoroloji’den o illere uyarı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur, iç kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İzmir hava durumu 7 Ocak Cumartesi! Meteoroloji'den o illere uyarı
İzmir hava durumu 7 Ocak Cumartesi! Meteoroloji’den o illere uyarı

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 11°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 12°C

Parçalı bulutlu

İzmir hava durumu 7 Ocak Cumartesi! Meteoroloji'den o illere uyarı
İzmir hava durumu 7 Ocak Cumartesi! Meteoroloji’den o illere uyarı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 14°C

Az bulutlu

İzmir hava durumu 7 Ocak Cumartesi! Meteoroloji'den o illere uyarı
İzmir hava durumu 7 Ocak Cumartesi! Meteoroloji’den o illere uyarı

AKDENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 11°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 18°C

Parçalı bulutlu

İzmir hava durumu 7 Ocak Cumartesi! Meteoroloji'den o illere uyarı
İzmir hava durumu 7 Ocak Cumartesi! Meteoroloji’den o illere uyarı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

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