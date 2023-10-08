İzmir hava durumu 8 Ekim Pazar! Meteoroloji'den o illere son dakika uyarısı

Bugün hava nasıl olacak? İzmir'de bugün yağmur var mı? Ege'de sıcaklıklar düşecek mi? soruları özellikle hafta sonu planı olanlar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. Son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzey kıyıları, Kırklareli kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer pus bekleniyor. İşte 8 Ekim Pazar hava durumu...