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Haberler Galeri İzmir hava durumu 8 Ekim Pazar! Meteoroloji'den o illere son dakika uyarısı

İzmir hava durumu 8 Ekim Pazar! Meteoroloji'den o illere son dakika uyarısı

Bugün hava nasıl olacak? İzmir'de bugün yağmur var mı? Ege'de sıcaklıklar düşecek mi? soruları özellikle hafta sonu planı olanlar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. Son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzey kıyıları, Kırklareli kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer pus bekleniyor. İşte 8 Ekim Pazar hava durumu...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 8 Ekim 2023 Pazar 08:41 Güncelleme Tarihi: 8 Ekim 2023 Pazar 08:43

İzmir hava durumu 8 Ekim Pazar! Meteoroloji’den o illere son dakika uyarısı

HAVA SICAKLIĞI: Yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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İzmir hava durumu 8 Ekim Pazar! Meteoroloji’den o illere son dakika uyarısı

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu 8 Ekim Pazar! Meteoroloji’den o illere son dakika uyarısı

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzey kıyıları, Kırklareli kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus bekleniyor.

EDİRNE °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuzey kesimleri sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyıları sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İzmir hava durumu 8 Ekim Pazar! Meteoroloji’den o illere son dakika uyarısı

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 31°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 31°C

Parçalı bulutlu

İzmir hava durumu 8 Ekim Pazar! Meteoroloji’den o illere son dakika uyarısı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, güney kesimleri ile zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

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