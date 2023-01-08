İzmir hava durumu 8 Ocak Pazar! Meteoroloji'den o illere son dakika uyarısı

Hafta sonu planı olanlar hava durumunu araştırıyor. İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? İstanbul'da bugün yağmur var mı? soruları merak ediliyor. Meteoroloji bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte 8 Ocak Pazar hava durumu...