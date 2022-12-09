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Haberler Galeri İzmir hava durumu 9 Aralık Cuma! Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den Ege'ye uyarı...

İzmir hava durumu 9 Aralık Cuma! Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den Ege'ye uyarı...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? Yapılan en son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısının; Muğla ve Aydın kıyıları ile Edremit Körfezi'nin; Kocaeli ve Sakarya ile Batı Karadeniz kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte 9 Aralık Cuma hava durumu...

Giriş Tarihi: 9 Aralık 2022 Cuma 08:46 Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2022 Cuma 08:49
İzmir hava durumu 9 Aralık Cuma! Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den Ege’ye uyarı...

Planı olanlar hava durumunu yakından takip ediyor. Bugün hava nasıl olacak? İzmir ve Ege'de sıcaklıklar artacak mı? soruları araştırılıyor. İşte 9 Aralık Cuma hava durumu...

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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İzmir hava durumu 9 Aralık Cuma! Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den Ege’ye uyarı...

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimleri ile Edremit Körfezi çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir hava durumu 9 Aralık Cuma! Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den Ege’ye uyarı...

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin batısı ile Yalova, Kocaeli ve Sakarya'nın sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı çevreleri hafif sağanak yağışlı

İzmir hava durumu 9 Aralık Cuma! Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den Ege’ye uyarı...

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, batı çevrelerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KAYSERİ °C, 13°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İzmir hava durumu 9 Aralık Cuma! Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den Ege’ye uyarı...

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

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