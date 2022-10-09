İzmir hava durumu 9 Ekim Pazar! Meteoroloji'den son dakika uyarısı

Hafta sonu planı yapacak olanlar hava durumunu araştırıyor. Bugün hava nasıl olacak? İzmir'de yağış bekleniyor mu? Ege'de sıcaklar düşecek mi? soruları merak ediliyor. Meteoroloji bugüne ait hava durumunu paylaştı. Son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimlerinin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Orta Karadeniz kıyıları, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın, Rize, Bayburt, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. İşte 9 Ekim Pazar hava durumu...