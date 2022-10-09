  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri İzmir hava durumu 9 Ekim Pazar! Meteoroloji'den son dakika uyarısı

İzmir hava durumu 9 Ekim Pazar! Meteoroloji'den son dakika uyarısı

Hafta sonu planı yapacak olanlar hava durumunu araştırıyor. Bugün hava nasıl olacak? İzmir'de yağış bekleniyor mu? Ege'de sıcaklar düşecek mi? soruları merak ediliyor. Meteoroloji bugüne ait hava durumunu paylaştı. Son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimlerinin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Orta Karadeniz kıyıları, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın, Rize, Bayburt, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. İşte 9 Ekim Pazar hava durumu...

Giriş Tarihi: 9 Ekim 2022 Pazar 08:53 Güncelleme Tarihi: 9 Ekim 2022 Pazar 08:56
İzmir hava durumu 9 Ekim Pazar! Meteoroloji'den son dakika uyarısı
İzmir hava durumu 9 Ekim Pazar! Meteoroloji’den son dakika uyarısı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların: Orta Karadeniz kıyıları, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın, Rize, Bayburt, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir hava durumu 9 Ekim Pazar! Meteoroloji'den son dakika uyarısı
İzmir hava durumu 9 Ekim Pazar! Meteoroloji’den son dakika uyarısı

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 25°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Anadolu yakası sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İzmir hava durumu 9 Ekim Pazar! Meteoroloji'den son dakika uyarısı
İzmir hava durumu 9 Ekim Pazar! Meteoroloji’den son dakika uyarısı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

İzmir hava durumu 9 Ekim Pazar! Meteoroloji'den son dakika uyarısı
İzmir hava durumu 9 Ekim Pazar! Meteoroloji’den son dakika uyarısı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Hatay çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kıyı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

İzmir hava durumu 9 Ekim Pazar! Meteoroloji'den son dakika uyarısı
İzmir hava durumu 9 Ekim Pazar! Meteoroloji’den son dakika uyarısı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

  • SON DAKİKA