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Haberler Galeri İzmir hava durumu 9 Kasım Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak?

İzmir hava durumu 9 Kasım Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak?

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Sıcaklıklar düşecek mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Sinop, Tokat, Erzurum, Ardahan, Van, Hakkari, Şırnak ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ve Erzurum çevreleri ile Van'ın kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte 9 Kasım Çarşamba hava durumu...

Giriş Tarihi: 9 Kasım 2022 Çarşamba 09:42 Güncelleme Tarihi: 9 Kasım 2022 Çarşamba 09:47
İzmir hava durumu 9 Kasım Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 9 Kasım Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak?

Plan yapacak olanlar hava durumunu yakından takip ediyor. İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? soruları araştırılıyor. İşte Meteoroloji verilerine göre hava durumu...

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İzmir hava durumu 9 Kasım Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 9 Kasım Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 18°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 18°C

Az bulutlu

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu 9 Kasım Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 9 Kasım Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak?

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Ege'de pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 12°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu 9 Kasım Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 9 Kasım Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

İzmir hava durumu 9 Kasım Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 9 Kasım Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Aksaray çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı hafif yağmurlu

KONYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

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