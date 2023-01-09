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Haberler Galeri İzmir hava durumu 9 Ocak Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak?

İzmir hava durumu 9 Ocak Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak?

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de sıcaklıklar yükselecek mi? Yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize, Artvin, Van ve Hakkari çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte 9 Ocak Pazartesi hava durumu...

Giriş Tarihi: 9 Ocak 2023 Pazartesi 08:43 Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2023 Pazartesi 08:47
İzmir hava durumu 9 Ocak Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 9 Ocak Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak?

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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İzmir hava durumu 9 Ocak Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 9 Ocak Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak?

EGE

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 4°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 14°C

Az bulutlu

İzmir hava durumu 9 Ocak Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 9 Ocak Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu 9 Ocak Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 9 Ocak Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 13°C

Az bulutlu

MERSİN °C, 18°C

Az bulutlu

İzmir hava durumu 9 Ocak Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 9 Ocak Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

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