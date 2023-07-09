İzmir hava durumu 9 Temmuz Pazar! Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? soruları özellikle hafta sonu planı olanlar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve batısının gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Karadeniz bölge geneli ile Yozgat ve Sivas çevrelerinde kuvvetli, Karadeniz 'in kıyı illerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor. İşte 9 Temmuz Pazar hava durumu...
Giriş Tarihi: 9 Temmuz 2023 Pazar 08:38 Güncelleme Tarihi: 9 Temmuz 2023 Pazar 08:39