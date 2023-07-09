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Haberler Galeri İzmir hava durumu 9 Temmuz Pazar! Meteoroloji'den Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı

İzmir hava durumu 9 Temmuz Pazar! Meteoroloji'den Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? soruları özellikle hafta sonu planı olanlar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve batısının gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Karadeniz bölge geneli ile Yozgat ve Sivas çevrelerinde kuvvetli, Karadeniz 'in kıyı illerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor. İşte 9 Temmuz Pazar hava durumu...

Giriş Tarihi: 9 Temmuz 2023 Pazar 08:38 Güncelleme Tarihi: 9 Temmuz 2023 Pazar 08:39

İzmir hava durumu 9 Temmuz Pazar! Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Karadeniz Bölgesi ile Kocaeli, Bilecik, Yozgat, Sivas, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli, Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Bolu ve Kastamonu çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın kuzeyi, Güney ve Kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Batı Karadeniz'in batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İzmir hava durumu 9 Temmuz Pazar! Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı

MARMARA

Parçalı bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmim ediliyor. Yağışların Sakarya çevrelerinde yer kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 24°C

Parçalı bulutlu, doğusu yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu 9 Temmuz Pazar! Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin akşam saatlerine kadar yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Güney Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu 9 Temmuz Pazar! Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in akşam saatlerine kadar aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 31°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir hava durumu 9 Temmuz Pazar! Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Yozgat ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve batı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı

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