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Haberler Galeri İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 1 Nisan Perşembe hava durumu

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 1 Nisan Perşembe hava durumu

İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bitlis, Muş, Bingöl, GaziAntep, Kilis çevreleri ve Mardin'in doğu kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege, Akdeniz ile iç kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege, Göller Yöresi, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır. İşte 1 Nisan Perşembe hava durumu...

Giriş Tarihi: 1 Nisan 2021 Perşembe 08:54 Güncelleme Tarihi: 1 Nisan 2021 Perşembe 08:58
İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 1 Nisan Perşembe hava durumu

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Adana'nın kuzey ve doğu ilçeleri, Kahramanmaraş'ın batı kesimleri, Osmaniye çevreleri ve Hatay'ın kıyı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebeilecek olumsuz şartlara karşı( su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

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İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 1 Nisan Perşembe hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Bilecik çevreleri ile Bursa'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 1 Nisan Perşembe hava durumu

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 6°C

Çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR °C, 14°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 13°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 13°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 1 Nisan Perşembe hava durumu

AKDENİZ

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, sabah saatlerinde iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Osmaniye çevreleri ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 1 Nisan Perşembe hava durumu

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, kuzey kesimlerinin yer yer karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KONYA °C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

SİVAS °C, 11°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

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