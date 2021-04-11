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Haberler Galeri İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 11 Nisan Pazar hava durumu...

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 11 Nisan Pazar hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Batı Karadeniz bölge geneli ile Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor. İşte 11 Nisan Pazar hava durumu...

Giriş Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 08:43 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 08:47
İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 11 Nisan Pazar hava durumu...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde (400 m. ve üzeri) yoğun kar yağışı, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde ise kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde kar yağışı, buzlanma ve don olayı, gök gürültülü sağanak yağış beklenen yerlerde yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 11 Nisan Pazar hava durumu...

MARMARA

Parçalı, kuzey ve doğusunun çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin yağmurlu, Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 16°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 11 Nisan Pazar hava durumu...

EGE

Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Güney ve İç Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 11 Nisan Pazar hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı ve Orta Akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (60-90 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 11 Nisan Pazar hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

KONYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

SİVAS °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

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