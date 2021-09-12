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Haberler Galeri İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 12 Eylül Pazar hava durumu....

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 12 Eylül Pazar hava durumu....

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağmur bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri (Toroslar Mevkii), Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye, Ordu, Artvin ve Ardahan ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı ve Samsun'un doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 12 Eylül Pazar hava durumu....

Giriş Tarihi: 12 Eylül 2021 Pazar 09:36 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2021 Pazar 09:36
İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 12 Eylül Pazar hava durumu....

Bugün hava nasıl olacak? İzmir'de yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin raporunu duyurdu. İşte 12 Eylül Pazar hava durumu....

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İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 12 Eylül Pazar hava durumu....

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 12 Eylül Pazar hava durumu....

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 12 Eylül Pazar hava durumu....

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri (Toroslar Mevkii), Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı bulutlu, akşam ve gece saatlerinde doğu çevreleri yerel ve kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey ilçeleri ile gece saatlerinde kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 12 Eylül Pazar hava durumu....

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

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