İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 14 Ekim Perşembe hava durumu....

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 23°C

Parçalı bulutlu