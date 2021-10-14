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Haberler Galeri İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 14 Ekim Perşembe hava durumu....

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 14 Ekim Perşembe hava durumu....

İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Çanakkale, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Antalya il merkezi ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İşte 14 Ekim Perşembe hava durumu....

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2021 Perşembe 08:42 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2021 Perşembe 08:42
İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 14 Ekim Perşembe hava durumu....

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 14 Ekim Perşembe hava durumu....

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 23°C

Parçalı bulutlu

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 14 Ekim Perşembe hava durumu....

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

AYDIN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 25°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 14 Ekim Perşembe hava durumu....

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Antalya il merkezi ve doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde il merkezi ve doğu kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 14 Ekim Perşembe hava durumu....

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

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30 sn kaldı Günlük burç yorumları - 14 Ekim Perşembe
Günlük burç yorumları - 14 Ekim Perşembe