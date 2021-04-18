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Haberler Galeri İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 18 Nisan Pazar hava durumu...

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 18 Nisan Pazar hava durumu...

İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara'nın doğusu, Trakya kesimi, Kuzey ve İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Batı Karadeniz'de toz taşınımı bekleniyor. İşte 18 Nisan Pazar hava durumu...

Giriş Tarihi: 18 Nisan 2021 Pazar 09:29 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2021 Pazar 09:33
İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 18 Nisan Pazar hava durumu...

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Marmara'nın güneydoğusu, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde zaman zaman kuvvetli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ( Çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 18 Nisan Pazar hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile gece saatlerinde Trakya kesiminin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğu kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda yer yer toz taşınımı bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Anadolu Yakası sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 18 Nisan Pazar hava durumu...

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

MANİSA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 18 Nisan Pazar hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Isparta ve Burdur çevrelerinin hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin batısında yer yer toz taşınımı bekleniyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 18 Nisan Pazar hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin güney ve batısında yer yer toz taşınımı bekleniyor.

ANKARA °C, 23°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 23°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

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30 sn kaldı İzmir elektrik kesintisi 18 Nisan Pazar
İzmir elektrik kesintisi 18 Nisan Pazar