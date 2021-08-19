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Haberler Galeri İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 19 Ağustos Perşembe hava durumu....

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 19 Ağustos Perşembe hava durumu....

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Hangi bölgelerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi ve Karadeniz Bölgesi Kıyı Kesimi ile Bursa, Gümüşhane, Bayburt ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz Kıyı Kesimi ile Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-80 kg/m2) olması bekleniyor. İşte 19 Ağustos Perşembe hava durumu...

Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 08:52 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 08:54
İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 19 Ağustos Perşembe hava durumu....

Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. İşte 19 Ağustos Perşembe hava durumu....

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İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 19 Ağustos Perşembe hava durumu....

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Kırklareli, İstanbul, Edirne, Kocaeli ve Sakarya çevreleri, öğle saatlerinden itibaren Bursa ve Yalova çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden sonra Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 19 Ağustos Perşembe hava durumu....

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 19 Ağustos Perşembe hava durumu....

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 19 Ağustos Perşembe hava durumu....

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

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