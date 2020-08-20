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Haberler Galeri İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 20 Ağustos Perşembe hava durumu...

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 20 Ağustos Perşembe hava durumu...

İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde sağanak yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Tokat ve Amasya çevreleri ile Ankara'nın kuzeyi ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 20 Ağustos Perşembe hava durumu...

Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2020 Perşembe 09:40 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2020 Perşembe 09:46
İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 20 Ağustos Perşembe hava durumu...

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Yağışların Batı Karadeniz Bölgesinin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 20 Ağustos Perşembe hava durumu...

MARMARA

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, kuzey kesimleri ile bu sabah saatlerinde Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 33°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 29°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 20 Ağustos Perşembe hava durumu...

EGE

Az bulutlu ve açık, iç ve kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 34°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

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İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 20 Ağustos Perşembe hava durumu...

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, Toroslar mevkii öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 20 Ağustos Perşembe hava durumu...

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğleden sonra Çankırı ve Çorum çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeydoğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 31°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

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