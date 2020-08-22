İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 22 Ağustos Cumartesi hava durumu...

Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Karabük, Kastamonu, Sinop, Sivas, Erzincan, Amasya, Tokat, Siirt çevreleri ve Kayseri'nin doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun'un doğusu, Ardahan, Kars, Muş, Bitlis, Van çevreleri ile Erzurum'un kuzeyinde yer yer kuvvetli, Ordu, Giresun, Rize çevreleri, Trabzon'un doğu ve batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli, Rize'nin doğu ilçeleri ve Artvin'in kuzey kesimlerinde yer yer aşırı olması bekleniyor. Rüzgarın; Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. İşte 22 Ağustos Cumartesi hava durumu....