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Haberler Galeri İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 22 Ağustos Cumartesi hava durumu...

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 22 Ağustos Cumartesi hava durumu...

Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Karabük, Kastamonu, Sinop, Sivas, Erzincan, Amasya, Tokat, Siirt çevreleri ve Kayseri'nin doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun'un doğusu, Ardahan, Kars, Muş, Bitlis, Van çevreleri ile Erzurum'un kuzeyinde yer yer kuvvetli, Ordu, Giresun, Rize çevreleri, Trabzon'un doğu ve batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli, Rize'nin doğu ilçeleri ve Artvin'in kuzey kesimlerinde yer yer aşırı olması bekleniyor. Rüzgarın; Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. İşte 22 Ağustos Cumartesi hava durumu....

Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 08:50 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 08:58
İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 22 Ağustos Cumartesi hava durumu...

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun'un doğusu, Ardahan, Kars, Muş, Bitlis, Van çevreleri ile Erzurum'un kuzeyinde yer yer kuvvetli(21-50 kg/m2), Ordu, Giresun, Rize çevreleri, Trabzon'un doğu ilçeleri ile Beşikdüzü, Tonya, Şalpazarı ve Vakfıkebir çevreleri, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi, Artvin'in kuzey ilçeleri ve Rize çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2 ), Rize'nin doğusu ile Artvin'in kuzey kesimlerinde yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden (sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi) meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 22 Ağustos Cumartesi hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 22 Ağustos Cumartesi hava durumu...

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 36°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 22 Ağustos Cumartesi hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 36°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 33°C

Parçalı bulutlu

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 22 Ağustos Cumartesi hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Sivas çevreleri ile Kayseri'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 24°C

Parçalı bulutlu

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