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Haberler Galeri İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 23 Temmuz cuma hava durumu...

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 23 Temmuz cuma hava durumu...

İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, (Çorum, Gümüşhane ve Bayburt hariç) Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı ve Orta Toroslar mevkii ile Burdur çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İşte 23 Temmuz cuma hava durumu...

Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2021 Cuma 08:58 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2021 Cuma 08:59
İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 23 Temmuz cuma hava durumu...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, yerel su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır.

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İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 23 Temmuz cuma hava durumu...

MARMARA

Parçalı bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Balıkesir ile Tekirdağ'ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 23 Temmuz cuma hava durumu...

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MANİSA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 23 Temmuz cuma hava durumu...

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı ve Orta Toroslar mevkii ile Burdur çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

BURDUR °C, 33°C

Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 23 Temmuz cuma hava durumu...

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeyinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

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