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Haberler Galeri İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 28 Haziran Pazartesi hava durumu...

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 28 Haziran Pazartesi hava durumu...

İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi, Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 28 Haziran Pazartesi hava durumu...

Giriş Tarihi: 28 Haziran 2021 Pazartesi 08:27 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2021 Pazartesi 08:32
İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 28 Haziran Pazartesi hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar hangi illerde artacak? İşte 28 Haziran Pazartesi hava durumu...

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İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 28 Haziran Pazartesi hava durumu...

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi ile Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 34°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 32°C

Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 28 Haziran Pazartesi hava durumu...

EGE

Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 28 Haziran Pazartesi hava durumu...

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 28 Haziran Pazartesi hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin çok bulutlu Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 31°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

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