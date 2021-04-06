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Haberler Galeri İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 6 Nisan Salı hava durumu...

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 6 Nisan Salı hava durumu...

İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Balıkesir, Bursa hariç) Marmara, Kuzey Ege Kıyıları ile Kütahya çevreleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yağmur ve sağanak; Artvin, Ardahan, Kars ve Erzurum'un yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 6 Nisan Salı hava durumu...

Giriş Tarihi: 6 Nisan 2021 Salı 09:00 Güncelleme Tarihi: 6 Nisan 2021 Salı 09:04
İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 6 Nisan Salı hava durumu...

ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI : Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kar örtüsünün bulunduğu yüksek, dik yamaçlarda, hava sıcaklıklarının artması ve yeni yağışlarla beraber kar erimesi, çığ oluşma riski bulunmaktadır. Ulaşımda aksamalar, heyelan, kar erimesi sebebi ile meydana gelebilecek sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 6 Nisan Salı hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, (Balıkesir ve Bursa hariç) bölgenin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa), Bölgenin güneyinde fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 6 Nisan Salı hava durumu...

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege Kıyıları ile Kütahya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli (50-60 km/sa), kıyı kesimlerinde fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri akşam saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 6 Nisan Salı hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güneydoğu yönünden fırtına (40-60 km/sa) ve kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 6 Nisan Salı hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeybatı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeybatı kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

KONYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

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30 sn kaldı Günlük burç yorumları - 6 Nisan Salı
Günlük burç yorumları - 6 Nisan Salı