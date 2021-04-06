İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 6 Nisan Salı hava durumu...

İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Balıkesir, Bursa hariç) Marmara, Kuzey Ege Kıyıları ile Kütahya çevreleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yağmur ve sağanak; Artvin, Ardahan, Kars ve Erzurum'un yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 6 Nisan Salı hava durumu...