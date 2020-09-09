İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 9 Eylül Çarşamba hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimleri, Kırklareli'nin doğu kesimleri, Tokat çevreleri ile Sivas'ın kuzey kesimleri ve Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve İç Anadolu'nun doğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İşte 9 Eylül Çarşamba hava durumu...