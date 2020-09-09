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Haberler Galeri İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 9 Eylül Çarşamba hava durumu...

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 9 Eylül Çarşamba hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimleri, Kırklareli'nin doğu kesimleri, Tokat çevreleri ile Sivas'ın kuzey kesimleri ve Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve İç Anadolu'nun doğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İşte 9 Eylül Çarşamba hava durumu...

Giriş Tarihi: 9 Eylül 2020 Çarşamba 09:02 Güncelleme Tarihi: 9 Eylül 2020 Çarşamba 09:07
İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 9 Eylül Çarşamba hava durumu...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) , Samsun'un doğusu ile Ordu'nun iç kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel su baskını, heyelan ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 9 Eylül Çarşamba hava durumu...

MARMARA

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul, Sakarya, Kocaeli'nin kuzey, Kırklareli'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 9 Eylül Çarşamba hava durumu...

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 28°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

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İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 9 Eylül Çarşamba hava durumu...

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 9 Eylül Çarşamba hava durumu...

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeyinin yer yer parçalı bulutlu, Sivas'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

KONYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

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