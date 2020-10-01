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Haberler Galeri İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 1 Ekim Perşembe hava durumu...

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 1 Ekim Perşembe hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu, Sinop, Bartın, Karabük, Gümüşhane, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin kıyıları ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. İşte 1 Ekim Perşembe hava durumu....

Giriş Tarihi: 1 Ekim 2020 Perşembe 08:43 Güncelleme Tarihi: 1 Ekim 2020 Perşembe 08:48
İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 1 Ekim Perşembe hava durumu...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin kıyıları ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 1 Ekim Perşembe hava durumu...

MARMARA

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 25°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 25°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 1 Ekim Perşembe hava durumu...

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 22°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 26°C

Az bulutlu

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 1 Ekim Perşembe hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 29°C

Az bulutlu

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 1 Ekim Perşembe hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Kayseri, Sivas, Yozgat, Nevşehir ve Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 23°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

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