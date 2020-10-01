İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 1 Ekim Perşembe hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 29°C

Az bulutlu

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu