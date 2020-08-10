İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 10 Ağustos Pazartesi hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. yağışların kıyılarında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

OSMANİYE °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.