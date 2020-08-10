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Haberler Galeri İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 10 Ağustos Pazartesi hava durumu...

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 10 Ağustos Pazartesi hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri ile Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Bursa, Eskişehir, Çankırı çevreleri, Ankara'nın kuzey ve batısı, Konya'nın batı kesimleri, Sivas ve Kayseri'nin doğu ilçeleri, Ordu'nun iç kesimleri, Erzincan ve Malatya'nın batısı ile Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Osmaniye, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş'ın batı kesimleri ile gece saatlerinden sonra Rize çevreleri ve Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. İşte 10 Ağustos Pazartesi hava durumu...

Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 09:54 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 09:59
İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 10 Ağustos Pazartesi hava durumu...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Osmaniye, Hatay kıyıları ve K. Maraş'ın batı kesimleri ile gece saatlerinden sonra Rize çevreleri ve Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

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İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 10 Ağustos Pazartesi hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bursa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 35°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı bulutlu

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 10 Ağustos Pazartesi hava durumu...

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 36°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 10 Ağustos Pazartesi hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. yağışların kıyılarında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

OSMANİYE °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 10 Ağustos Pazartesi hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Eskişehir çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Çankırı çevreleri, Ankara'nın kuzey ve batısı, Konya'nın batı ilçeleri, Sivas ve Kayseri'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Günlük burç yorumları - 10 Ağustos Pazartesi
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