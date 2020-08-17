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Haberler Galeri İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 17 Ağustos İzmir hava durumu...

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 17 Ağustos İzmir hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde sıcaklık artışlar yaşanacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Rize ve Artvin çevreleri, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 17 Ağustos Pazartesi hava durumu...

Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 09:51 Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 09:57
İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 17 Ağustos İzmir hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? İzmir ve Ege'de yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava durumunu paylaştı. İşte il il hava durumu tahminleri...

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İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 17 Ağustos İzmir hava durumu...

MARMARA

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 17 Ağustos İzmir hava durumu...

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 17 Ağustos İzmir hava durumu...

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 17 Ağustos İzmir hava durumu...

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

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30 sn kaldı İzmir'de su kesintisi 17 Ağustos Pazartesi!
İzmir'de su kesintisi 17 Ağustos Pazartesi!
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