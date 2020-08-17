İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 17 Ağustos İzmir hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde sıcaklık artışlar yaşanacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Rize ve Artvin çevreleri, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 17 Ağustos Pazartesi hava durumu...